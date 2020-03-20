Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Avrupa ile Orta Doğu arasında çok önemli bir geçiş köprüsü. Bu sebeple birçok uluslararası şirket Türkiye’de üretim tesisi ve fabrika kuruyor, yatırım yapıyor. Günümüzde ise şirketlerin dünyadaki sınırları kaldırmasının en önemli yolu, sanal ticaret olarak öne çıkıyor. Bu alanda bir proje başlatan Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin ise modern İpek Yolu’nun bir devamı olduğu belirtiliyor. Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül “Çin’den Avrupa’ya ulaşan ilk tren, 2019’da Türkiye’den geçtik. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasındaki demir yolu hattı da tamamlandı. Bu projede 11 noktada operasyon yapabilecek altyapı kurduk. Avrupa’da da altyapımızı hazırladık. Türkiye ve Orta Doğu-Kuzey Afrika hattında var olan dağıtım merkezlerini geliştirdik. E-lojistik sistemi ile hem ülkemizin ihracatına katkı sağlayacağız hem de gençlerimize kazanç kapısı ve istihdam imkânı bulacağız” dedi. Tarihî proje için oluşturulan ağın dünya ticaretinin 4’te 3’üne ulaşacağını söyleyen Gül “Yıllık bir trilyon dolar üzerine çıkan dev bir organizasyon ağı oluşturduk. Şu anda Çin’den İngiltere’ye, Afrika’dan Rusya’ya tek bir tuşla ürün gönderebiliyoruz. Türkiye dünyanın merkezi. Bu dev projenin yüzde 10’luk kısmını bu coğrafya üzerinden göndereceğiz. Bu hizmeti sadece Türkiye’de değil İtalya, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Slovenya, Irak, İran, Katar gibi bulunduğumuz ülkelerde de veriyoruz. Bu hizmetle Türkiye’deki KOBİ’lere önemli bir lojistik avantajı vereceğiz. Böylece ihracat ve ithalat konusunda daha cesur olmalarının da önü açılacak” dedi.