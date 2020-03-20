Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecini en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan bu süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağını bildirdi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile istihdamı korumak, reel sektörü ve esnafı desteklemek için gerekli adımları devreye aldıklarını belirten Albayrak “100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Canlı bir süreç bu, özellikle birkaç aylık belirsizlikleri barındırıyor. Biz de öncelikli sektörleri dikkate alarak ciddi rahatlama getirecek pencere açtık. Bu tabii ki izlenecek, devam edecek. Likidite sorunlarının oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreci çok itidalli yürütüyoruz. Türkiye çok daha sakin geçiriyor. Bu üç aylık süreçte 50-60 milyar TL’lik likidite katkısı olacak. Merkez Bankası da bankaları destekleyecek, teminat açığı olabilecek durumlarda KGF devreye girecek. İç talepte de canlılık için farklı adımlar atılacak. İhtiyaç sahibi ailelere yardım, bayram ikramiyelerinin öne çekilmesi gibi... Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket, dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir” dedi.

TAMPONLARIMIZ GÜÇLÜ

2020 hedefleri konusunda bir endişe taşımadığını da söyleyen Bakan Albayrak “Büyüme ve enflasyon konusunda bir risk görmüyorum. Ancak her gün dünyada başka şeyler duyuyoruz. OHAL, sokağa çıkma yasağı, kamulaştırma... Bunları karşılaşınca göreceğiz. Biz Türkiye’de zaten son 7 yılda çok da normal günler geçirmedik, bağışıklığımız çok güçlü, en sağlam çıkacak ülkeler arasındayız. Zaten bakınca da görüyoruz, dünyada yer yerinden oynuyor, Türkiye en az etkilenen ülkeler arasında. Güçlü özel sektör, güçlü borç stoğu, yetişmiş ve genç insan kaynağı ve sağlam, dinamik bir iç piyasamız var. Şu anda bir de korku salgını var, daha önce dünya test etmedi. Bunu da çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Bütün paydaşlarımızla bu süreci yöneteceğiz. Sosyal medyadaki makarna spekülasyonuna kanmayacağız. Çünkü herkese yetecek kadar ürünümüz de var. Panik yapmayalım, şunu da unutmayalım, Çin’de hayat normale dönüyor, bu bir işaret olabilir. Bu arada petrol fiyatları ve düşen faizler bizim için destekleyici olacak” diye konuştu.

Makul olan bütün talepleri bu süreçte karşılayacaklarını ifade eden Albayrak, paketi, bütçe ve diğer kaynaklardan finanse edebileceklerini açıkladı.

KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Alınan tedbirler kurumlar tarafından hayata geçirilmeye başladı. Türkiye Bankalar Birliği, üyelerine, ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiyesinde bulundu. Ayrıca promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran’a kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin, promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı da, mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve KDV’ye ilişkin erteleme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

KONUTTA YÜZDE 90 KREDİ SEKTÖRÜ AYAKTA TUTACAK

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında konutta kredilendirilebilir miktarın yüzde 90’a çıkarılması, sektör tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin “Asgari peşinatın yüzde 10’a düşürülmesi, parasını tamamlayamadığı için konut alımını ertelemek zorunda kalan önemli bir kesimi harekete geçirecektir” dedi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise “Kredili satışlar daha da ivmelenecektir. Nitekim kredili satış ikinci eli, ikinci el de sıfır konutların satışını canlandırıyor. Sektöre pozitif hareket katacaktır” diye konuştu. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım da “Açıklanan paket, beklediğimiz gibi salgından direkt olarak etkilenen sektörlere ve bireylerin ekonomik dirençlerini artırmaya yönelikti. Öncelik Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasıdır” ifadelerini kullandı. Bu arada sektör, bazı desteklerin kapsamına kendilerinin de alınmasını istiyor. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi: KDV ve SGK primlerinin altışar ay ertelenmesi kapsamına, inşaat sektörünün de alınması gerektiğini düşünüyoruz. İşsizlik emici rol üstlenen sektörümüz için önem arz etmektedir.

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

İş dünyasının temsilcileri, alınacak tedbirler sayesinde üretim, istihdam, ihracat ve tüketimin minimum zararla bu süreci atlatacağını, Türkiye’nin güçlenerek bu süreçten çıkacağını vurguladı.

¥ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Pakette ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin önemli adımlar var. Kısa çalışma ödeneği gibi işçi ve işletme lehine yapılacak mevzuattaki değişikliklerin bir an önce yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Özellikle bankaların ellerini taşın altına koyarak iş dünyasını ve ekonomik faaliyetleri desteklemesini istiyoruz.

¥ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine, Türkiye olarak ‘güvenilir liman’ konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi ifade ediyoruz. İhracatımızın bu tablodan etkilenmemesi adına yoğun çalışacağız.

¥ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, hem arzı hem de talebi destekleyecek. Hepimiz için aslolan önce insan sağlığı sonrasında da işletmelerimizin sağlığı. El ele vererek bu zor süreci daha az hasarla atlatacağımıza inancımız tam.

¥ İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Tedbirler, salgın sonrası Türkiye’nin pozitif ayrışma hedefini güçlendirecek. KOBİ’lerin kredi borçlarının ertelenmesi, KGF limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi nakit akışını artıracak.

¥ Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan: En az hasar için birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır.

¥ Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: Milletçe açıklanan tüm kararlara sonuna kadar destek vermemiz gerekmektedir. İş dünyası olarak bizlere düşen; iki aylık süre içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek.

¥ Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Paket, zamanında atılmış bir adımdır. Bazı sektörleri kapsayan SGK primi ve vergiyle ilgili kararların imalat sanayisinin tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesi, ihracat işlemlerinde de navlun ücret artışının kontrolünün sağlanması, üretimin devamlılığı açısından önemli.