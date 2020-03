Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sosyal ve ticari hayatı vurdu. Virüsün yayılmaması için zincir mağazalar şubelerini kapatırken, kimi firmalar uzaktan çalışmaya yöneliyor, kimisi de çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıyor. Tüketiciler ise daha çok market alışverişi için evden dışarı çıkıyor. Ticari hayat âdeta durma noktasına gelirken virüsten en çok olumsuz etkilenenler ise kira bedeli ödeyen işletme ve haneler oldu. Kiracıların bu süreçte rahat nefes alabilmesi için sosyal medyadan “Kira alma Türkiye’m” kampanyası başladı. Belediyelerin, sahip olduğu mülklerin kira bedellerini ertelemeye başlamasının ardından bazı ev sahipleri kiracılarından bir ve iki ay süreyle kira almayacaklarını duyurdu. Kampanyanın yurt geneline yayılması bekleniyor. Öte yandan virüs sebebiyle kapalı olan mağazalara ise destek AVM’lerden geldi. AVM’lerin kapalı olduğu için satış yapmayan mağazalardan kira bedeli almayacağı belirtildi.

HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ

Konuyla ilgili olarak Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan (TAMPF) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu olarak hükûmetimizin zorunlu hâller dışında vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gerektiği kararını tamamen destekliyoruz. COVID-19 virüsünün hızlı bir biçimde yok olması adına diğer ülke örneklerindeki gibi can kayıplarına yol açmadan ivedi ve kalıcı çözüm için ülke genelinde açık kalması zorunlu olan sağlık, lojistik hizmetleri ile gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz. Federasyonumuz bünyesinde olan alışveriş ve yaşam merkezlerimiz perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişler, perakende işletmelerimiz ise önceliğimizin çalışanlarımızın iş kaybına uğramaması olduğu hususunda mutabık kalarak bu dönemi güç birliği ile atlatmak için bütün gayretlerini göstereceklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu kamuoyu ile önemle paylaşmak isteriz.