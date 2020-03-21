Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bank of America, Çin’de ortaya çıkan virüs dolayısıyla ABD ekonomisinin resesyona girdiği konusunda uyardı. Bankanın ekonomisti Michelle Meyer, dünyanın diğer ülkelerine de bunun yayılacağını söyledi. Meyer, ekonomideki daralmanın kısa ömürlü olacağına inandıklarını sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuza kadar küresel ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor. Bank of Amerika’ya göre ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için yüzde 0,8 daralacak. Fitch Ratings de Covid-19 salgınının, ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti. Yapılan açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun “faaliyetlerin ani şekilde durması” olduğu vurgulanmıştı.

Bu arada merkez bankaları ve hükûmetler tedbir paketlerine devam ediyor. ABD Merkez Bankası, likidite konusunda sorun yaşamaması için dokuz merkez bankasıyla daha yeni “swap” hatları oluşturma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası 750 milyar avroluk parasal genişlemeye gidecek. Bunlardan destek bulan borsalar ve petrol fiyatları yükselişe geçse de, resesyon korkuları sebebiyle kazançlarını geri verdi. BİST100 endeksi dün 88 bin puanın üzerini gördü. Ancak tutunamayarak 85 bin sınırına çekildi. Dolar da 6,55 TL’ye yaklaştı. Analistler, vaka sayısındaki yükselişin tedirginlikleri artırdığını belirterek, gelişmelerin, yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.