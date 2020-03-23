Cuma günü 30,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,03 azalışla 26,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 22,69 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolün varili fiyatı 26,16 dolar
23.03.2020 - 09:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 26,16 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Brent petrol,
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