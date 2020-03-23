Cuma günü 30,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,03 azalışla 26,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 22,69 dolardan alıcı buldu.