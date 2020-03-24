TKBB: "Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek."
TKBB'den önemli açıklamalar
24.03.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TKBB: "Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek."
Etiketler : TKBB,
690665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/690665.aspx
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