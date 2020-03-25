Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

apu başta olmak üzere birçok hizmeti elektronik ortamda yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son olarak, yapı denetimi ile ilgili işlemleri dijitale aktardı.

ELDEN TESLİM OLMAYACAK

Alınan karar neticesinde, salgın tehdidi son buluncaya kadar yenilenen veya ilk defa düzenlenecek kuruluş izin belgesi ile denetçi belgesi Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce elden teslim edilmeyecek. Söz konusu belgeye göre işlem yapacak ilgili idareler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin, yapı denetim sistemi üzerinden belge ile gerekli bilgileri temin ederek işlemlerini gerçekleştirecek.

Ayrıca Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kuruluş, denetim, denetçi, laboratuvar izinleri ile bilgilerin güncellenmesi gibi her türlü işleme yönelik başvurular, posta veya kargo yoluyla genel müdürlüğe iletilecek. Doğrudan yapılacak başvuruların ise evrak kayıt birimine teslim edilmesi gerekecek. Başvuru durumunu takip etmek isteyenler, yapı denetiminin internet adresine kayıt olacak. Alacakları kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak, sistem üzerinden durumlarını izleyebilecek.