Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur-Sen, Millî Eğitim Bakanlığına yazı yazarak bilim ve sanat eğitim merkezlerinde ve meslek liselerinde üretilen yüz koruyucu siperlerden 20 bin adet, koruyucu maskelerden de 30 bin adet olmak üzere toplamda 50 bin adet ürünün sağlık çalışanlarına dağıtmak için maliyetini üstlenmek istediğini açıkladı. Garanti BBVA da sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 milyon TL fon ayırdı. Bella Maison ise Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile ilk etapta 1.000 adet koruyucu tulumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ünitesine gönderdi. Sağlık personeli için yüz kalkanı üretimi çağrısı yapan ‘Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi’ne ilk destek Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve İTÜ Arı Teknokent’ten geldi. OİB desteğiyle hem OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem de İTÜ Magnet FAB merkezinde yer alan Tridi firması tarafından yüz kalkanı üretimine başlandı. İki bin 500 adet yüz kalkanı, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon hâlinde sağlık personeline ulaştırılacak.