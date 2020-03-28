Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi kartının yenilenmesi talebinde bulunan müşterinin kartı, eski iş yerinde tanımadığı bir kişiye teslim edildi. Bunun üzerine kart sahibi, kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edildiğini belirterek, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) başvurdu.

Mağdur tüketicinin şikâyetini değerlendiren kurum, şu kararı verdi: Banka her ne kadar ilgili kişi bilgilerini güncellenmemiş olsa da kurye tarafından emtianın teslim edilmesi sırasında yeterli kontrolün yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bankanın kart sahibinin bilgilerini kurye ile paylaştığı anlaşılmaktadır. Banka ile kurye arasında imzalanan sözleşme kapsamında kuryenin kredi kartının teslim edilebileceği kişilerin tespitinde sözleşmede yer alan hükümlere aykırı davranmış olduğu, bu hususun banka ve kurye arasında 6.098 sayılı Borçlar Kanunu çerçevesinde çözüme bağlanması gereken bir durum olduğu ifade edilmiştir. Bankanın yeterli ve makul çabayı göstermediği değerlendirilmiş, banka hakkında 50 bin lira idari para cezasına hükmedilmesine karar vermiştir.