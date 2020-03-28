Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile evden internet kullanımı yüzde 50’ye yakın artış gösterirken, mühürlü baz istasyonları tartışmaya yol açtı. Yalova’nın Çınarcık Belediyesi gelen talepler üzerine baz istasyonundaki mühürleri kaldırırken GSM operatörleri uygulamanın tüm belediyelere örnek olmasını istedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, üç operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş iki bin civarında baz istasyonu bulunduğunu belirterek "Şebekelerimizin devamlılığı için belediyelere talepte bulunduk. Buna ilk olumlu cevap veren Çınarcık Belediyesi oldu. Mühürlü olan baz istasyonlarımız konusunda aksiyon aldı ve mührü kaldırdı. Diğer belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Kamu hizmeti olan şebekelerimizin devamlılığı, kesintisiz bağlantı sağlayabilmemiz için çok önemli" dedi. Bu dönemde birlik beraberlik ve dayanışmanın, rekabetin değil iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Süel "Bir kez daha birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu, dolayısıyla telekominikasyon altyapısının ne kadar elzem olduğunu gördük. Biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve tam mesai çalışıyoruz. Dünya ile kıyasladığımızda, teknolojiye erişim konusunda Türkiye'nin bu süreci nasıl geçirdiğine ilişkin mütevazı olmayacağım. Avrupa ülkeleri yaptığımız karşılaştırmalarda zaten bir gömlek yukarıdaydık. Türkiye'de özellikle mobil kapsama alanı, mobilde yaşanan rekabetle yatırımların yoğunluğu, verilen hizmetin hızı ve kapasitesi çoğu dünya ülkesinin üzerinde. Bugüne kadar ki dönemde şebekemizde yük artışı olsa da bunun çok rahat altından kalktık. Üç operatör olarak ortak hareket etme, toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren faaliyetler yapma isteğimiz var. Bunun için de devletimizle yakın temastayız" diye konuştu.

SABİTTE TRAFİK YÜZDE 40 ARTTI

Hasan Süel, bu süreçte online platformlara olan ilginin arttığını belirterek şu bilgileri verdi: Son dönemde Vodafone Yanımda uygulamamızda yüzde 15'e yakın, Yanımda web sayfamızda ise yüzde 35'lik bir trafik artışı söz konusu. Vodafone Yanımda, online self servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16 milyona yaklaştı. Müşterilerimizin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı. Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerimizin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladık. Mobil trafikte yüzde 15, sabitte yüzde 40'lık artışlar gözlemliyoruz. Sabitte artış bazı saatlerde yüzde 70'lere kadar ulaşıyor.