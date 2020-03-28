Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda müşteriler, Migros Sanal Market’in web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla siparişlerini verip, ürünleri mağazadan teslim alabiliyor. Bunun yanı sıra Migros yaşlılara destek olmak amacıyla Sanal Market’ten 9.15-12.15 saat aralığında alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerinin ürünlerini kapılarına kadar ücretsiz teslim ediyor. Migros ayrıca valiliklerden talep gelmesi durumunda toplumsal seferberliğe katılarak ihtiyaç sahipleri için gönderilere destek verebileceğini açıkladı.