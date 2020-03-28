Bu kapsamda müşteriler, Migros Sanal Market’in web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla siparişlerini verip, ürünleri mağazadan teslim alabiliyor. Bunun yanı sıra Migros yaşlılara destek olmak amacıyla Sanal Market’ten 9.15-12.15 saat aralığında alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerinin ürünlerini kapılarına kadar ücretsiz teslim ediyor. Migros ayrıca valiliklerden talep gelmesi durumunda toplumsal seferberliğe katılarak ihtiyaç sahipleri için gönderilere destek verebileceğini açıkladı.
Siparişi internetten ver, ürünü mağazadan al
28.03.2020 - 05:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 05:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Migros “Mağazadan Teslim” uygulaması ile alışverişte teması azaltıyor.
Etiketler : migros,migros mağazadan teslim,
691695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691695.aspx
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