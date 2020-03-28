Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir’e sefer gerçekleştirecek.