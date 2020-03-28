Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir’e sefer gerçekleştirecek.
THY: Bu geceden itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacak
28.03.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY, bu geceden itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını açıkladı.
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691792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691792.aspx
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