Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak “Kanuna göre bu, yaptırımı olan ve hukuka aykırı davranıştır. İnsanların zor durumda kalmalarından yararlanılarak fiyat artışı uygulanması durumunda, kanun, bunu aşırı yararlanma (gabin) olarak kabul eder. Müşteriye, fazladan verdiği paranın iade edilmesini talep etme hakkı doğar” dedi. Yeniocak, bu tür uygulamalara maruz kalanların, ilgili firmayı Ticaret Bakanlığına şikâyet edebileceklerini ve fazladan verdikleri paranın iadesi için tüketici hakem heyetlerine ya da mahkemelere başvuru yapabileceklerini vurguladı.