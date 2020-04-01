Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ise bazı şirketler gerek kendi imkanları, gerekse hükûmetin kısa çalışma ve benzeri destekleriyle istihdamı azaltmama taahhüdünde bulundu. Bunu ilk açıklayanlardan biri, Toyota Türkiye oldu. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt “1 yıl hiç satış yapmasak dahi işçi çıkarmayacağız” dedi. Kimya, enerji, gayrimenkul, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyette bulunan Akkök Holding bu süreçte istihdamı koruma sözü verdiklerini belirtti ve “Çalışanlarımızın emeklerinin her zamankinden daha kıymetli hâle geldiğine dikkat çeker, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gösterdikleri takdire şayan fedakarlıkları için de teşekkürü borç biliriz” açıklaması yaptı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına bağışta bulunurken, hükûmetin aldığı tedbirlere destek olarak “İşçi çıkarmayacağımızı, hatta ek istihdam sağlayacağını açıkladı. Otomotiv şirketlerinden Renault da istihdamı korumak suretiyle bayilerde çalışma saatlerini kısalttı.