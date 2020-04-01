Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda önceden belirlenen ve muhtaç durumda bulunan 2 milyon 111 bin haneye, 1.000’er TL nakdi destek ulaştırılacak. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan’da, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlara 5 Nisan’da ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar, 1.000 TL’lik desteği kamu bankalarının ATM’lerinden çekebilecek. Kamu bankalarının 6 ay ödemesiz, 10 bin lira üst limitli, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine başvuru da bugün başlıyor. Aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olanlar, bu krediye başvurabilecekler. Alınan tedbirler kapsamında taleplerin, mobil veya internet şubeleri aracılığıyla iletilmesi gerekiyor. 10.000 TL kredi çekecekler, ilk 6 ay ödeme yapmayacak. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödeyecek.