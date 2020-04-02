Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Web Tapu ile işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gidiyor. Bu şekilde 18-31 Mart arası tapuda online olarak toplam 113 bin 28 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 29 bin 748 konut satışı da online olarak Web Tapu üzerinden yapıldı. İstanbul’da 18 Mart’tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçük Çekmece ve Kadıköy’de yapıldı. Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 370 vatandaş da yine evinden, Web Tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı. 14 bin 110 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 12 bin 483 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi. 2/B arazilerinin satışına ilişkin Web Tapu’da 1.600 işlem yapıldı.

Tüketici ‘online’ krediye koştu

Koronavirüs salgınıyla nakit akışı bozulan şirket ve vatandaşlar bankaların destek paketlerine yöneldi. ‘Kredi erteleme’ aramaları 100 kat artarken online karşılaştırma platformu Hesapkurdu’nun analizine göre martın ilk haftasına kıyasla geçtiğimiz hafta online kredi başvurularında dikkat çekici değişimler oldu. Bu dönemde, ihtiyaç kredilerinde yüzde 50, taşıt kredi başvurularında yüzde 15 artış yaşandı. Konut kredisi başvuruları ise yüzde 30 düştü.