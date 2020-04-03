Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Koronavirüs salgını ile birlikte üretime ara veren sanayi devleri virüsle mücadeleye katıldı. Otomobil üreticilerinden mobilyacıya, gıdadan tekstilciye kadar küresel şirketler salgının bir an önce durdurulması için fabrikalarıyla âdeta seferber odu. Bunlar arasında İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, İsveçli mobilya devi IKEA, Fransız hazır giyim ve kozmetik firması Chanel, Japon otomotiv üreticisi Nissan, İngiliz spor otomobil markası McLaren ve İngiliz savunma ve uzay firması Meggitt gibi dev firmalar bulunuyor.

OTOMOBİLCİ ‘SAĞLIK YARIŞI’NDA

Nissan, McLaren ve Meggit firmaları solunum cihazları üretmek için ortaklık kurarken birçok farklı otomotiv markası da dört koldan çalışmalara başladı. ABD’li Tesla, General Motors ve Ford, solunum cihazlarının büyük ölçekte üretilmesi imkanlarını sonuna kadar kullanacaklarını açıkladı. Hintli traktör üreticilerinden Mahindra da bu konuda çalışacak. Daha önce elinde bulunan maskeleri sağlık çalışanlarına vereceğini açıklayan Alman otomotiv devi Volkswagen de üç boyutlu yazıcılarını solunum cihazı üretimi için kullanacak. Fiat Chrysler Automobiles tarafından üretilecek maskeler de ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi doktorlar ve sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

MODA DEVLERİ MASKE ÜRETİYOR

Otomotiv devlerinin yanı sıra Chanel ve IKEA firmaları da dezenfektan ve maske üretimi için kolları sıvadı. Chanel hâlihazırda koruyucu maske ve kıyafet üretimi için prototiplerini hazırladığını duyurdu. Dünyaca ünlü mobilya firması IKEA da koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfektan üretmeye başladı. Dev şirket, bu ürünleri eksiği olan hastanelere yollayacak. Giyim firmalarından Under Armour ve Reformation gibi markalar da cerrahi maske için düğmeye basmış durumda. Üç moda devi Prada, Yves Saint Laurent ve Gucci de merkezlerini maske üretim merkezine dönüştürme kararı almıştı.

TÜRKLER DE SEFERBERLİĞE GİRİŞTİ

Türkiye’deki firmalar da virüsle mücadeleye tam destek veriyor. Giyim firması Kiğılı internet sitesi üzerinden temel ihtiyaç maddelerinin satışına başladı. Firma sitesinde çocuk bezi, sıvı yağ, bakliyat, çerez, makarna gibi birçok ürün satıyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından TOFAŞ da koruyucu kabin ile siperli maske gibi ürünler üreterek sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılayacak. LC Waikiki-Taha Grubu da geçtiğimiz günlerde maske üreterek devlete hibe edeceklerini söylemişti. Ford Otosan da sağlık çalışanları için yüz maskesi tasarladığını daha önce duyurmuştu. Renault ise ürettiği sağlık malzemelerinin teslimatını gerçekleştirdi. Kolonya üreticileri Eyüp Sabri Tuncer ve Rebul da dezenfektan üretimine hız verdi. Firmalar ayrı üretim hatları kurarak bu ürünleri de piyasaya sürecek. Toyota’ya ürün tedarik eden Kocaeli’deki Ecoplas firması da yüz maskesi üreterek seri üretime geçmişti. Türkiye’nin önemli giyim markalarından Vakko da sosyal medyadan yaptığı açıklamada üretim merkezini maske üretimine tahsis edilmek üzere Sağlık Bakanlığına teslim edildiğini belirtmişti.