Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının etkileri, makroekonomik göstergelerde kendini göstermeye başladı. Martta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 3 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 180 artışla 5 milyar 395 milyon dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3 oldu. Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 283 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 880 milyon dolarla ABD ve 802 milyon dolarla İngiltere izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 951 milyon dolarla Almanya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 467 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 420 milyon dolarla Çin takip etti. En fazla ihracat yapılan fasıl, 1 milyar 741 milyon dolarlık ihracatla otomotiv oldu. Bunu 1 milyar 377 milyon dolarla makine, 705 milyon dolarla elektrikli cihazlar izledi.

BAKAN PEKCAN:

Kısa sürede, az hasarla bitecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 salgınının ticarete etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirterek “Komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarında alınan karantina tedbirleri nedeniyle araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması başta olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptalleri, mart ayı ihracatındaki düşüşün ana sebepleri. Temassız ticaret uygulamasıyla üretime ve ihracata devam ediyoruz. Bu süreci hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız” dedi.

TİM BAŞKANI GÜLLE:

Yeniden rekorlarla geri döneceğiz

TİM Başkanı İsmail Gülle “Koronavirüse karşı iyi sınav veriyoruz. Çin, Almanya, İtalya gibi birçok ülkenin aksine ihracatçı sayımız artıyor. Pazarlarımızı da genişletmeyi başardık. Martta bin 335 firma ihracat ailesine katıldı. Toplam 35 bin 910 firma ihracat yaptı. 83 ülkeye yapılan ihracatta artış görüldü. Salgının sona ermesinin ardından yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edeceğiz. Türkiye’nin, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle, yeni rekorlara imza atmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.