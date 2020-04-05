Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türk turizmi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle yeni stratejilere odaklandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, koronavirüsün kontrol altına alınmasının ardından ilk etapta iç pazar ve yakın destinasyonlara yönelik tatil amaçlı seyahatlerde hareketlenme olacağını belirterek "Elde ettiğimiz rekorlar, bu sektörün kahramanları tarafından oluşturulan sonuçlardır. Esas olan, bizi gelecekteki hedeflere götürecek sektör aktörlerini korumak, yaşatmak olmalıdır. Bu sebeple talep ettiğimiz destekler arasında 'Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresinin 9 aya çıkarılması da bulunuyor" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da "Bugüne kadar edinilen kriz yönetimi tecrübeleriyle bu süreç de aşılacaktır. Geleceğe dair stratejiler geliştireceğiz. En hızlı geri dönüş yaşayacağımız pazar 'iç turizm' olacaktır. Bu yönde çalışmalarımız, kesintisiz devam etmektedir. Bundan sonraki zamanlarda hijyen konusunda daha fazla hassas olacağız" diye konuştu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da, her şey kontrol alınınca, turizmi kimsenin tutamayacağını vurguladı.

KONAKLAMA VERGİSİ YILBAŞINA ERTELENDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Nisan'da hayata geçecek konaklama vergisinin, yılbaşına ertelendiğini açıkladı. Bakan Ersoy "Döviz kazandırıcı işletmelerin kredi garanti kefaletleri yüzde 100'e çıkarıldı. Acente avanslarının otel tarafından geri ödenebilmesi için yeni kredi paketi oluşturduk. Artık askıdaki personel de kısa çalışma programından yararlanabilecek. Asgari ücret desteği vardı, o da bu sene sonuna kadar uzatıldı. Müze ve ören yerlerinde bilet satışlarından alınan komisyonu, yüzde 30'a çıkardık. Bizim öngörümüz, virüsün içeride mayıs sonlarına doğru tamamen halledileceği şeklinde. Amacımız, daha sonra da virüsü kontrol altına almayı başarmış ülkelerden tekrar turist trafiği ve hava trafiğinin açılmasını sağlamak. Ramazan Bayramı itibarıyla, iç pazar hareketlenmesiyle turizm sezonu başlar diye düşünüyoruz. Bu sene için 58 milyonluk turist hedefini tutturmak mümkün değil ama en az kayıpla atlatacağız" dedi.

İPTAL DEĞİL ERTELEME YAPIN

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsilcisi Murat Saraçoğlu "Seyahat acentelerimizin ön rezervasyon alımları vardı. Bunların iptal edilmemesi, ertelenmesi konusunda çağrılarda bulunuyoruz. Sağ olsunlar, halkımız da bu doğrultuda gerekli özeni gösteriyor" dedi.