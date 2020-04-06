Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Cargo, salgın döneminde daha fazla seferle uçmaya başladı. Şirket; gıda, ilaç ve medikal başta olmak üzere birçok ürünle dünyanın ihtiyacını karşılıyor. THY, Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak, seyahat kısıtları nedeniyle boşta kalan yolcu uçaklarını da yük taşımacılığında değerlendiriyor. Firmanın nisan ayında, kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile de 60 sefer olarak planlandı. Özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve

kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak, gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor. Salgın öncesinde de depolama, yükleme, muhafaza etme ve boşaltma gibi, ilaçlara uygun her türlü taşıma imkânlarına sahip olan Turkish Cargo, Covid-19 ile mücadele sürecinde, bu yetkinliğini en değerli gücü olarak dünyanın hizmetine sunuyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Önceliğimiz, götürdüğümüz ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı... Taşıdığımız bayrağın yüklediği sorumlulukla dünyanın yükünü sırtlamaya devam ediyoruz" dedi.