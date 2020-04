Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs sonrası ortaya çıkacak yeni düzen ve alınacak tedbirler için Türkiye hazırlıklarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bu konuda hem AK Parti yönetiminin, hem de kabine üyelerinin hazırlıklı olması talimatını verdi.

Erdoğan’ın başkanlığında son yapılan AK Parti MYK ve kabine toplantılarında, koronavirüs sonrasında, ekonomi başta olmak üzere, sağlıktan dış politikaya, Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan tartışmalardan, yeni yönetim şekillerine ve yeni iş birliklerine kadar her alanda atılacak adımlar konusundaki hazırlıklar da masaya yatırıldı. ‘Post-covid’ olarak adlandırılan koronavirüs sonrası dönem için Türkiye’nin her açıdan hazırlıklı olması için tüm kurumların projeksiyonlarını ortaya koyması kararı alındı.



TÜRKİYE BÜTÜN ÜLKELERDEN BİRKAÇ ADIM ÖNDE

Virüsün ortaya çıkmasından sonra bir çok ülkede başlayan sağlık sistemi tartışmaları ve gıda güvenliği konusunda Türkiye’nin bütün ülkelerin birkaç adım önünde olduğuna dikkat çekilirken, AK Parti kurmaylarının yaptığı değerlendirmeler ise şöyle: Türkiye, gerek sağlık, gerekse sosyo-ekonomik konularında ön alıcı tedbirler aldı. Korona krizi sonrasına da şimdiden hazırlık yapmak zorundayız. Kalıcı etkileri iyi analiz ederek buna uygun politikaları geliştirmeliyiz. Yapılacak çalışmalar kapsamında, salgının sona ermesinden sağlık politikalarından yönetim şekillerine, küreselleşmeden yerelleşmeye, ekonomi ve teknolojiye kadar her alanda nasıl bir değişim olacağı üzerine öngörüler ortaya çıkacak. Bu öngörüler çerçevesinde de Türkiye, sağlık sisteminden ekonomiye ve hangi sektörün nasıl şekillenmesi gerektiğine kadar atılacak adımlar ve alınacak önlemleri tespit edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Asıl mücadele salgın sonrasında başlayacak” sözlerini hatırlatan AK Parti kaynakları, virüs salgını sonrasına ilişkin şimdiden hazırlık yapan ülkelerin, diğer ülkelerin birkaç adım önünde olacağı değerlendirmesini yapıyor. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığındaki toplantılarda, bazı alanlarda yerelleşme yaşanırken bazı alanlarda ise küreselleşme ve yeni karar alma mekanizmalarının ortaya çıkabileceği tespiti dile getirildi. Önceden yapacağı hazırlıklar ve planlamalarla, Türkiye’nin yeni döneme adaptasyon sürecinin problemsiz geçireceği düşünülüyor.