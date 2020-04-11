Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 3 Nisan haftasında 14,1 milyar TL’lik kartlı harcama yapıldı. Bu tutar, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü ve panik tüketimin zirve yaptığı 13 Mart haftasına kıyasla, yüzde 34’lük azalmaya işaret etti. Bu süreçte hem ülkede her alanda stokların yeterli olduğunun görülmesi hem de pandemiye karşı gerekli tedbirlerin alınması, paniği azalttı. Böylece aşırı harcamalar azaldı. İlk hafta yapılan yoğun alışveriş, evlerde ihtiyaç fazlası gıda stokunun birikmesini de beraberinde getirmişti. Bu durum da, bugünlerde gereksiz alışverişi dengeleyen faktörler arasında yer aldı.