Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadele kapsamında zor durumda kalan bireysel tüketicilere sunulan “altı ay ödemesiz destek kredisi” başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankasının dâhil olduğu temel ihtiyaç kredisi için süreç devam ederken, ilk değerlendirmeler neticelendi. Müracaatı kabul edilen binlerce kişiye, bankalar “onay” SMS’i gönderdi. İlk kredi ödemeleri yarın başlayacak. Paket kapsamında kamu bankaları; 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralık, düşük faizli, altı ay geri ödemesiz, 30 ay taksitli kredi sunmuştu. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra, ATM’lerden para çekme işlemi yapılacak. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmayacak.

376 LİRA TAKSİTLE...

10 bin TL kredi kullananlar, ödemesiz dönem sonunda 30 ay boyunca 376 lira ödenecek. 7 bin 500 TL kullananlar ayda 282 lira, 5 bin TL çekenler de 188 lira verecek. Temel ihtiyaç kredisinde faiz oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Ziraat Bankası’nın internet sitesinde başvuru için gereken bilgiler arasında; TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.