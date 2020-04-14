Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubatta günlük 850 milyon kilovatsaat olan elektrik tüketimi 650 milyon kilovatsaate kadar geriledi. Tüketimdeki değişim elektrik dağıtım şirketlerinin abonelere gönderdiği mart ile nisan arasını kapsayan faturalara da yansıdı. Ev faturalarında önceki aylara göre yüzde 50 civarında artış olduğu görülüyor. Evde daha fazla zaman geçiren vatandaş fırın, elektrik süpürgesi gibi elektronik ürünleri daha fazla kullanmaya başladı. Bu dönemde un satışlarında yaşanan yüksek artış sonrası evinde pasta, börek, ekmek yapanların sayısı da artmıştı. Son bir ayda temizlik ile hamur işine yönelen Türk halkı elektrik faturasının ‘kabarmasına’ neden oldu.