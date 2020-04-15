Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tabii ve kültürel özellikleriyle Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya’da yapılan kentsel yenileme çalışmalarında ilk etabın bittiğini açıkladı. Kapadokya bölgesinde başlattıkları kentsel yenileme çalışması ile ‘turizm yolu’ olarak isimlendirilen Uçhisar beldesinin yeni bir çehreye kavuşacağını ifade eden Kurum, proje ile alanda derme-çatma ve kaçak durumdaki 1.400 metrekarelik alanı kaplayan 41 dükkânın yıkılarak yerine 11 dükkân ve danışma birimiyle toplam 270 metrekare iş yeri inşa edildiğini söyledi. Kurum “Bugün Kapadokya’da görüntü kirliliği oluşturan yapıların yerine yöresel malzemenin kullanıldığı, Türk mimarisine özgü yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah projemizi yaz dönemine kadar tamamlayarak ülkemize kazandıracağız. Sadece Kapadokya’da değil turizmin yoğun oldugu bütün bölgelerde bu tip örnek kentsel yenileme çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” dedi.

ESKİ TÜRK MİMARİSİ

TOKİ’nin yürüttüğü proje ile Kapadokya’nın silüetine uymayan kirli görüntülere son verdiklerini anlatan Bakan Kurum “Projemizde tamamen yöresel malzeme kullanarak arasta tarzı mimari olan eski Türk mimarisinden esinlenecek şekilde bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 2 milyona mal olan proje tamamlandığında Nevşehir’in, Kapadokya’nın tarihî ve kültürel dokusuna uygun, tarihî peribacalarını daha da güzel ortaya çıkaracak bir turizm destinasyonuna bölge kavuşmus olacak” değerlendirmesini yaptı. Kurum, Bakanlık olarak Ürgüp Üçgüzeller mevkii ile Göreme Esentepe mevkiinde de benzer projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

ELAZIĞ'DA 20 BİN 417, MALATYA'DA 4 BİN 448 KONUT YAPACAĞIZ

Koronavirüs tedbirlerini alarak Elâzığ ve Malatya başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Kurum “Elâzığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elâzığ’da 20 bin 417, Malatya’da 4.448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız” diye konuştu.