Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülkenin dış ticareti büyük sekteye uğradığı. Bu noktada Türkiye, tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demir yolu üzerinden ticaretini sürdürüyor. Türkiye’de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik tren, Kars’tan Gürcistan’a doğru hareket etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Özellikle bu süreçte bölgedeki birçok ülke, ticareti, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı üzerinden yapmaya başladı. Şu anda da Kovid-19 tedbirleri kapsamında temassız ve yüksek dezenfekte işlemlerine tutularak demir yolunda önemli miktarda yük taşınıyor. Biz de bu hat üzerinde şu ana kadar işletilen en uzun treni uğurladık. Dev ihracat treni 9 gün içerisinde tüm yükü ulaştırmış olacak. İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve Kütahya’da üretilen ihraç malzemeleri taşınıyor. Trenin ilk durağı Gürcistan, 9 gün sonunda da Özbekistan’a ulaşacak. Birçok ülke ihtiyaçlarını tedarik edemez oldu. Bu dev trenle kardeş ülkelerimize Türk malı ürünlerle ihtiyaçlarını da ulaştırmış olacağız. Trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme bulunuyor. Bakü-Tiflis-Kars hattında seferlerin tekrar başlatıldığı 3 Mart’tan bugüne kadar, bin 350 vagon ile yaklaşık 55 bin ton taşıma yaptık. İran ile karşılıklı yaklaşık 3 bin vagon ile 100 bin tonluk ticaret gerçekleşti” dedi.