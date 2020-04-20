İlk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, ilk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hâlihazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını belirtti. Yardımların elden teslim edildiğini kaydeden Bakan Selçuk, üçüncü faz biner lira ödemeleri için başvuruların ‘e-Devlet’ üzerinden alınmaya başlayacağını duyurdu.
2,3 milyon haneye yardım başladı
20.04.2020 - 02:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak biner lira nakdî destek ödemesinin başladığını açıkladı.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,destek paketi,
697917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697917.aspx
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