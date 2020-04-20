Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, ilk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hâlihazırda sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını belirtti. Yardımların elden teslim edildiğini kaydeden Bakan Selçuk, üçüncü faz biner lira ödemeleri için başvuruların ‘e-Devlet’ üzerinden alınmaya başlayacağını duyurdu.