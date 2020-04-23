Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Birliği araştırmasına göre Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26,3’lük ortalama ile İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avrupa ülkeleri arasında martta dolulukta en büyük düşüşü yüzde 90,8 ile İtalya yaşadı. İtalya’nın Mart 2020 doluluk oranı yüzde 6,2 olurken İtalya’nın Milano şehrinde doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA SYDNEY’DE

Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019’un aynı dönemine yüzde 55,2 azalarak yüzde 28,6 oldu. İstanbul’un Mart 2019’da 72,1 olan doluluk oranı, mart 2020’de yüzde 59,8 azalarak yüzde 29 olarak ölçüldü. Antalya’da Mart 2020 otel dolulukları yüzde 49,4 azalarak yüzde 29 seviyesine geriledi. Dünya genelinde en fazla doluluk oranı yüzde 48,5 ile Sydney’de görülürken ABD’nin Los Angeles şehrinde bu oran yüzde 42,5, Çin’in başkenti Pekin’de ise yüzde 16,4 oldu.