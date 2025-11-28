Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. "Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet teşkilatına seslenerek "Ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından vazgeçmelerini temenni ediyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

Erdoğan teslim edilen araçların 7 bin 80 tanesini emniyetin, 2 bin 70 tanesini jandarmanın, 50 tanesini de sahil güvenliğin kullanacağını söyledi.

"Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet millet bağını güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Teşkilata da seslenen Erdoğan, "Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından vazgeçmelerini temenni ediyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

İstanbul ile birlikte 81 ildeki güvenlik güçlerimize selamlarımı gönderiyorum. Sizlerle daima kıvanç duyduğumuzu bilmenizi isterim. Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Envanterlerinde bulunan ve ekonomik ömürlerini tamamlayan araçların yenilenmesi çalışmalarını geçen yıl başlattık. Geçen sene yine burada jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak.

Yeni araçlarımızın zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin başarıyla ifasında sizlere yardımcı olacağına inanıyorum.

"23 YILDA ATTIĞIMIZ ADIMLARLA YANLIŞLARA SON VERDİK"

Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını ise halkı ile birlikte güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik. Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet millet bağını güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini ortadan kaldırdık.

"HER ALANDA ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK"

Güvenlik kuvvetlerimizle sivil vatandaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirdikçe her alanda önemli mesafeler aldık. Şu an insanımızın askerinden polisine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız.

"BİZİM HİÇBİR ALÇAĞA KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOK"

Vatandaşımıza karşı saygıyı, yapıcı bir davranışla yaklaşmayı elden bırakmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarınızda taşıdığınız emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Suçlulara karşı ise zerre tolerans göstermeyeceksiniz. Şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, millete musallat olan zehir tüccarlarına, evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur.

ANA MUHALEFETE TEPKİ

Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, 'İyi ki devletimiz var' demeli. Bu konuda size desteğim sonsuzdur, tamdır. Suça ve suçlulara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu millet size güveniyor. Biz, sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun, vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Bu süreçte sizin hedef alınmanıza eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından vazgeçmelerini temenni ediyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her kardeşim Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi, jandarma, sahil güvenliğidir. Sizler bu aziz milletin evlatlarısınız.

Kimseye aldırmadan, temsil görevinizi vakur ve sağ duyulu bir şekilde yerine getirmenizi rica ediyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan beladan korusun. Şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni taşıtlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

