Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek mecburiyetinde olan çiftçilere Türkşeker destek olacak. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu şekilde dört milyon dekarlık alanda hububat üretimi yapılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumu, gübresi ve nakit avansının Türkşeker tarafından ödeneceğini belirterek "Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız. Ayrıca sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımla ilgili ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek" ifadelerini kullandı.