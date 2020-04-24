Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre geçici süreliğine faaliyetine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran ayına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi ödemeleri altışar ay ertelendi. Açıklamada "Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kendileri ile istihdam ettikleri sigortalı çalışanlarının söz konusu döneme ait sigorta primleri ertelenmiştir. Bu kapsamda doktor, diş hekimi, eczacı, avukat, mimar, mühendis, mali müşavir, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı ve sanatçı gibi gelir vergisi mükelleflerinin kendilerinin ve yanlarında çalıştırdıkları hizmet erbaplarının sigorta primleri ertelenmiştir" bilgisi verildi.

TERZİ, MANAV, BAKKAL

Basit usulde vergi mükellefi olanlarla tarımsal faaliyet gösterenler; yani bakkal, terzi, manav, ayakkabıcı gibi esnafla iş yeri açmaksızın evinde ürettiğini satan ev hanımı ve tarımsal faaliyeti bulunanların da Bağ-Kur primleri ertelendi. Yine faaliyetine ara verilen sağlık, mobilya imalatı, basılı yayın, konaklama, yiyecek içecek gibi hizmet sektörlerinde bulunanların sigorta primleri de altı ay ertelendi. Ayrıca 65 yaş ve üzerinde olduğu için sokağa çıkma yasağı bulunanların ödemeleri, yasağın sona ereceği günü takip eden 15 günün sonuna kadar ertelendi.