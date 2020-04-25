Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı." dedi.

"4,4 milyon aileye bin liralık destek yardımında bulunduk. Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de bin lira yardım yapacağız." diyen Albayrak, “Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, "Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı." dedi.