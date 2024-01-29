700 bin kamu işçisine ek zam! Bakan Işıkhan duyurdu, protokol imzalandı

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü"nde imzalar atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, protokol çerçevesinde kamu işçilerine yapılan ek zamma ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32,57 olarak uygulanmasını içeren sözleşmeye imza attık" dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam oranıyla ilgili detayları da paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Salonu'nda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile ayrı ayrı düzenlen ek protokol imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek katıldı.

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, törendeki konuşmasında, 2023-2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolünün 9 Mayıs 2023'te imzalandığını anımsattı.

Mayıs ayındaki sözleşmeyle işçilerin en düşük ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, "Bu 15 bin lira ücretin üzerine 2023 yılı ilk 6 ayı için refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de iyileştirmeler gerçekleştirilmişti. Toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlaması ile enflasyondan kaynaklanan ücret zamlarının ortaya çıkardığı durumu gidermek amacıyla TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekreteri Sayın Adnan Çiçek ile bir araya geldik. Kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına; enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın %32,57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü’nü imzaladık." dedi.

"KAYBIN BÜYÜK BÖLÜMÜ GİDERİLDİ"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da bir süredir Türkiye'nin çalışma hayatının gündeminde vergi ve taşeron konusunun olduğunu belirtti.

Atalay, taşeronların taleplerine ilişkin Bakan Işıkhan'a bilgi verdi.

İşçilerin bir yılda aldığı maaşın iki ayının vergi kesintisine gittiğini vurgulayan Atalay, bu sistemin bütün çalışanlar için aynı olduğunu ve sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Kamuda çalışan işçilerin bir kısmının TÜRK-İŞ'e, bir kısmının da HAK-İŞ'e üye olduğunu anımsatan Atalay, "Sayın Bakanımız, bu yaptığınız azımsanacak bir iş değil. Bu 230 bin işçiyi ilgilendiren bir mesele. Bu az bir şey değil. Sözleşme başlangıcı ocak ayı olanlar yüzde 32,57 aldı. Ocak ayında sonra sözleşme başlangıçları şubat, mart, nisan, mayıs, bu ağustosa kadar sürüyor. Bunların bu yüzde 32,57 alma imkanIarı yok, tablo onu gösteriyor. Ortalama en kötü ihtimalle yüzde 10 ila 14 puan arasında kayıp var. Bu kaybın büyük bölümünü, bugün attığımız bu imza ile gideriyoruz." dedi.

HAK İŞ: BELLİ NOKTADA UZLAŞTIK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında, ek protokolle ilgili sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, geçen yıl tarihin başarılı kamu toplu iş sözleşmelerine imza attıkların ifade etti.

Arslan, "Mümkün olduğu kadar tabii ki toplu iş sözleşmelerimizin bitişini değil de başlangıcını 1 Ocak'a çekerek bütün enflasyon oranındaki zammın herkese uygulanması talebimiz vardı. 32,57'yi biraz daha yükselterek iyileştirme yapılması talebimiz vardı" dedi.