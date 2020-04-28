Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar işlemler, 7 TL'nin altında yatay seyretti. Hafta genelinde büyük merkez bankalarının kararları, döviz kurları üzerinde belirleyici olacak. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,95 seviyesi destek, 7,00 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Dünya genelinde son haftalarda değerlenen dolar, ABD'nin rekabet gücünü düşürüyor. ABD Başkanı Trump'ın bu durumdan rahatsız olduğu ve güçlü dolar istemediği biliniyor. Bu arada gözler TCMB'ye de çevrilmiş durumda... Başkan Murat Uysal, geçtiğimiz hafta swap anlaşmaları için görüşme yaptıklarını açıklamıştı. Buradan gelecek haberler de dolar üzerindeki baskıyı azaltacak.