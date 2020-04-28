Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi ile Bizmişen’de yeni konutların yapımına başlanırken yaklaşık bin konutun inşaatı hızla yükseliyor. On dört kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nın bulunduğu yerde yapımına başlanan konutlarda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Blokların bazılarının kaba inşaatı tamamlandı. Yeni bloklarda da çalışma başlarken proje çerçevesinde toplam 180 adet konutun olacağı bildirildi. Ayrıca depremzede aileler için Bizmişen bölgesinde inşa edilen 786 konut için yapılan çalışmalar gözle görülür hâle geldi. 39 bloktan 12 blokun kaba inşaatının tamamlandığı şantiyede 475 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.