Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye, salgın başladığından bu yana gerek yardımlaşma, gerek sağlık malzemesi üretim ve bağışı anlamında dünyaya örnek oldu. Şimdi, Türkiye'de faaliyet gösteren birkaç dünya şirketi bir araya geldi ve eşi benzeri görülmemiş bir destek projesi başlattı. Metro Türkiye önderliğinde, Coca Cola'nın ana sponsorluğu ve Gıda Koruma Derneğinin desteğiyle başlatılan projeye, Unilever Food Solutions, Barilla, P&G, Orkide, Reis Gıda, Dimes gibi şirketler, ürünleriyle katılacak. Proje hakkında bilgi veren Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, gastronomi ve konaklamanın en temel sektörler arasında bulunduğunu belirterek "Ekonominin kalbi küçük işletmeler. Mahallemizdeki kebapçı, mantıcı, küçük oteller var. Onlar günlük hayatı, gelenekleri yaşatıyor, bize çok şey katıyorlar. Mesela ben Beşiktaş'ta yaşıyorum. Oradaki balıkçının, kokoreççinin kapanmasını istemem. Biz bu küçük işletmelere 5 bin lira değerinde ürün desteği sağlayacağız. Onlar da kirasını, elemanının sigortasını, maaşını, elektriğini ödeyecek. Böylece sadece bu destekle beş bin işletme yeniden hayat bulmuş olacak" dedi.

BANKALARLA GÖRÜŞÜYORUZ

Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Silahlı da "Bugüne kadar açlıkla mücadelede yanımızda olan Metro ve diğer partnerlere teşekkür ediyorum. Küçük işletmelerin yalnız olmadığını bilmeye hakkı var" dedi.

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç da işletmelerin bankacılık ve telekomünikasyon ihtiyaçları için görüşmelere devam ettiklerini belirterek "Hedefimiz 5 bin işletmeye ulaşmak. Topladığımız destek artarsa daha fazla işletmeye ulaşmak isteriz" dedi. Alkaç, döviz artışı gibi haller dışında fiyat artışına izin vermeyeceklerini ifade etti.

NEYSE Kİ EKİM İÇİN DÖNEMİ KAÇIRMADIK

Sebze ve meyvede sözleşmeli tarım yaptıran Metro'nun Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç "Avrupa'nın da bu alanda en büyük tedarikçisi Türkiye. Avrupa'dan çok daha iyi şartlar sağlanarak ekim dönemini kaçırmamaya özen gösterildi. Kaçırmadık diye de düşünüyorum. Bu alanda da büyük fiyat artışları öngörmüyoruz. Tarımda alınan tedbirlerle üretimin de artırılıp hem ihracat hem iç piyasa talebi karşılanacaktır" dedi.

KİMLER YARARLANACAK?

Küçük işletmelere can suyu olması planlanan projeden yıllık 2 milyon TL ve altında ciroya sahip olan, SGK'ya kayıtlı en az 5 çalışanı bulunan işletmeler yararlanabilecek. Bu şartları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com adresi üzerinden başvuru yapacak. En fazla 3 gün içinde bağlantı kurulacak olan işletmelere, şartları sağlaması halinde 10 gün içinde de destek gönderilecek. Destekle küçük işletme 1 aylık elektrik su, iletişim gideri, aylık kirası, satın alma giderinin yüzde 25'i, 2 tam zamanlı personelinin maaşı gibi giderlere kaynak ayırma imkânına kavuşacak.

10 MİLYAR TL'LİK EKONOMİ 40 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Boris Minialai, projenin hedefine ulaşması halinde yaklaşık 40 bin kişilik istihdamın korunup, yerel ekonominin canlanması için10 milyar lira katkı sağlanacağını belirtti. Minialai "Küçük işletmelere desteğin tam zamanı. Metro Türkiye olarak 30 yıldır gıda ve konaklama sektöründeki müşterilerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Metro Türkiye olarak ilk adımı 500 işletmeye destek olmak üzere attık, partnerlerimizin desteğiyle 1000'e ulaştık. Hedefimiz 5 bin işletmeye ulaşmak. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Proje'nin ana destekçilerinden Coca Cola'nın Türkiye Genel Müdürü Tugay Keskin de, Anadolu Grubu olarak bu süreçte 13 milyon liraya yakın kaynak ayırdıklarını, sağlık çalışanlarına, karantinadaki vatandaşlara, üniversite hastaneleri ve yönetimlere dağıtmak üzere ürün tedarik ettiklerini, Milli Dayanışma kampanyasına 5 milyon lira bağışladıklarını belirterek "Küçük işletmeler ekonominin kalbi. Bugüne kadar onlar bize hizmet etti, şimdi biz onlara. Bu can suyu ile birlikte ekonomiye büyük değer katacağımızı düşünüyoruz" dedi.