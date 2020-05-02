Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla başarılı mücadelesinin, özellikle sağlık turizmine ivme kazandırması bekleniyor. Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Kanpolat, salgın öncesi katıldıkları uluslararası platformlarda hep Türkiye’deki güçlü sağlık altyapısını anlattıklarını söyledi. Bugün haklı çıkmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kanpolat; Türkiye’nin, dünyanın sağlık turizmi üssü haline gelmesini beklediklerini kaydederek şöyle konuştu: Gelişmiş birçok ülkede, koridorlara kadar varan aşırı doluluk sebebiyle doktorlar hangi hastanın öleceğine karar verirken; Türkiye’de tek bir hasta bile kendi hâline terk edilmedi. İsveç’te durumu kötü olmasına rağmen evine gönderilen Emrullah Gülüşken’in de tedavi için Türkiye’ye getirilmesi, ülkenin gücünü gösterdi. Sağlık altyapısının güçlü olması sayesinde hiçbir hasta mağdur olmadı. Bütün bu sebeplerle salgın bittikten sonra kalitenin ve güvenin yeni adresi Türkiye olacak. Ülkemiz, sağlıkta lider olduğunu Covid-19 sürecinde bütün dünyaya ispatladı.