CANAN ERASLAN

Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede!.. Önce salgın, ardından da ramazan ayı ile birlikte gıdaya olan talep artarken, tüketicinin can havliyle alışverişini aceleye getirmesini fırsat bilen vurguncular sebzeden meyveye, kuru gıdadan şarküteriye kadar, iki ayda yüzde 50'yi bulan zam yaptı. Tüketici derneklerinin tespitlerine göre; salgın riski sebebiyle vatandaş, market alışverişini olabildiğince hızlı yapıyor. Bir an önce marketi terk etmek isteyen tüketici; çoğu zaman fiyatına, kalitesine, gramajına ve son kullanma tarihine bakmadan, ürünleri sepetine koyuyor. Kasada yapılan temassız ödemelerde de çoğu zaman kasa fişi ve pos çıktısı alınmıyor. Tüketicinin can havliyle aceleye getirdiği alışveriş refleksleri sebebiyle; raflar gramajı düşürülmüş, fiyatı şişirilmiş, son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerle dolmuş durumda... Sadece fiziki mağazalarda değil online alışverişte de fahiş fiyatlar dikkat çekiyor.

FİYATLAR KATLANDI

Yapılan son zamlar ile birlikte markette 30-33 lira olan bir kilogram çayın fiyatı 45 liraya kadar çıktı. Kuru gıdada yüzde 50'lere varan artış için sadece "Talep çok" diyen fırsatçılar, kırmızı mercimekte 4,5 lira olan fiyatı 7,5-8 liraya, kuru fasulyenin fiyatını da 7 liradan 10 liraya yükseltti. Bazı markalarda ise fiyatların 15-18 liraya kadar çıktığı görüldü. Domates, biber, salatalık gibi ürünlerde tarla mahsulünün çıkmasına rağmen fiyatlarda artış devam ediyor. Ramazan öncesinde 5-6 liralık salkım domates 10 liraya kadar yükselirken, sivri biberin fiyatı 12 lirayı, kapya biberin fiyatı 15 lirayı buldu.

Sarımsakta fiyatlar 70 lirayı bulurken, kıyma 60 liraya, tavuk kanadı 40 liraya kadar yükseldi. İhracatı durduğu için iç piyasaya daha fazla ürünün verildiği yumurtada bile fiyat, ramazan öncesine göre 2'ye katlanmış durumda. Yumurtayı organik almak istediğinizde ise tanesine 2 liraya kadar bedel ödemek gerekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicileri hem fahiş fiyat artışlarına karşı, hem de gramajlara dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarırken, TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Gereksiz alışverişle enflasyonu artırmayalım" çağrısı yaptı ve ürünlerin son kullanma tarihi ile üretim yeri gibi bilgilere bakmayı ihmal etmemek gerektiğine dikkat çekti.

BÖYLE KANDIRIYORLAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicinin virüs korkusu ve saat kısıtlamasına uyma telaşıyla rastgele alışveriş yaptığını, fiyat, son kullanma tarihi ve gerçek ihtiyaç kuralına uymadığını belirterek "Kontrolsüz alışveriş, fırsatçıların ekmeğine yağ sürüyor. Mesela 500 gram olarak bilinen kıyma ve kuşbaşı gibi ürünleri 400 grama düşürdüler. 500 gram zannederek 16 lira ödenen kıyma, 400 grama düştüğü için gizli zam yapılmış oldu. Zeytinyağında da 10 mililitrelik eksiklikler dikkat çekiyor. Son dönemde 40 gramdan 30 grama indirilen çikolataları da sıkça görüyoruz. Bazı marketler tavuk, kıyma, peynir gibi tarihi geçtiğinde tüketilmesi tehlikeli olan ürünleri, son kullanma tarihine bir iki gün kala indirime sokuyor. Tüketici fark etmediğinde iki gün sonra et, süt, süt ürünü gibi yüksek maliyetli yiyecekleri çöpe atmak zorunda kalıyor" dedi.

YAZ GELDİ, FİYATLAR İNMEDİ

Kış aylarında yüksek olan domates, salatalık, biber gibi ürünler tarladan hasat edilmeye başladı, bollaştı. Ancak mevsimi gelmesine rağmen fiyatlarda ucuzluk olmadı. Aksine bu ürünler ramazan sebebiyle durup dururken zamlandı. Domates, salatalık, biber başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı arttı.

MASAK BİLE VURGUNLA SAVAŞTA DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığının vurguncuyla savaş mücadelesine, son dönemde "Fırsatçının canını yakacağız" diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının tüketiciyi korumak için verdiği mücadelede Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), fahiş fiyat uygulamaları hakkında inceleme başlattı. TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Berat Albayrak'ın bakanlığına bağlı olan MASAK'ı da devreye alarak başlattığı mücadeleye halkın dâhil olması gerektiğini söyledi. 175 şikâyet hattının yanı sıra, 0552 189 01 89 numaralı hattı ve 'Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi' uygulamasının akıllı telefonlara indirilerek, karşılaşılan aksaklıkların şikâyet edilmesini isteyen Ağaoğlu "Bütün bu çalışmalar tüketiciler için. Tüketici de sorumlu davranıp ihbar hatlarına gerekli bildirimleri yapmalı. Bu da onların vatandaşlık görevi" dedi.