Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar, euro kaç lira? 5 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatları! İşte son durum...

Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyesini test eden dolar/TL, yeni haftaya da 7 liranın üzerinde seyrederek başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0470 liradan, euro 7,6870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,0450 liradan alınan dolar, 7,0470 liradan satılıyor. 7,6850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,6870 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7030 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve açıklanan ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi. (NTV)