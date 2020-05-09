Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarı ve peşinatını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma imkanı sunduklarını kaydeden Kolo, “Bu kampanyamızda 500 bin TL’ye kadar sıfır faiz 240 ay taksit imkanını vatandaşlarımıza sunduk. İlk taleplere bakılınca oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Şimdiye kadar konut sahibi olamamış kitlenin yanı sıra, markalı konut projelerinden de ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun bir ilgisi olduğunu görüyoruz” dedi. Kampanyaya katılmak isteyenlerin yüzde 15 olan katılım bedeli haricinde hiçbir ödeme yapmayacağını belirten Kolo, “Bu katılım bedelini evlerini teslim alırken yapacaklar. 240 aylık gruplarımızda ilk kuralarda teslimatı çıkmayan müşterimiz evini en geç 70’inci ayda teslim alıp ödemelerine devam etmiş olacak” diye konuştu.