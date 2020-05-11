Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak "Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı" başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dı- şişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu; tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor. Uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca verilecek sertifika, dört ana başlıkta düzenlendi.

1- Yolcu güvenliği: Yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar uygulanması gereken tedbirleri içeriyor. Burada ücretsiz maske temini, ateş ölçümü ve dezenfeksiyon uygulamaları, sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

2- Çalışan sağlığı: Ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin sağlıklarına yönelik önlemleri kapsıyor. Gerekli hijyen ve sağlık ekipmanının temini, vardiya planlaması, enfeksiyon taraması gibi iş süreçlerinin düzenlenmesi gibi prosedürleri içeriyor.

3- Tesislerde tedbirler: Söz konusu süreçte konaklama ve yeme-içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

4- Ulaşımda tedbirler: Görevli personelin eğitimi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve taşımacılığın güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi tedbirleri içeriyor.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TATİL YAPACAKSINIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bu sertifika programı, misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik şekilde, gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacak. Başlattığımız program turistlere; kullanacakları ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumlarını kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli önlemleri almaya teşvik edeceğiz. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran itibarıyla tüm kanallardan duyuracağız" dedi.