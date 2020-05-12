Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER - Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programını başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, misafirlerin tatillerini güvenli ve hijyenik bir şekilde geçirmeleri için otellerdeki pandemi kurallarını belirledi. Konaklama ve yeme-içme tesislerinde hizmet verecek personelden otel içi faaliyetlere kadar alınacak önlemlerin lisesi hazırlandı. Tesislerin sertifikayı alabilmeleri için uygulamaları gereken tedbirler şöyle:



MESAFE DÜZENİ

Her tesis sosyal mesafe planını hazırlayacak. Restoran girişi, resepsiyon gibi yerlerin girişinde muhtemel yığılmalar dikkate alınacak ve sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılacak. Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektan bulunacak.



ÜÇ DİLDE ŞEMA

Hijyen uygulamalarına ilişkin, otellere üç lisandae duvar şemaları asılacak. Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet ve ekipmanların yanı sıra talep edilmesi hâlinde maskeler hazır bulunacak. Otele gelen misafirlere; önlemler, uygulamalar ve uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi verilecek.



MUTFAKTA SIKI TEDBİR

Kapalı alanlar sık sık havalandırılacak. Gelen ziyaretçilerin ve çalışanların vücut ısısı ölçümleri, günde iki defa termal kamera ile yapılacak. Biyometrik yüz tanımları da kayıt altına alınarak izlenecek. Mutfakta çalışan personeller; takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar taşımayacak.



VALİZ TAŞINIRKEN...

Otele giriş işlemleri sırasında bulaşma riski dikkate alınarak, valizler, misafirler ya da belboy tarafından taşınacak. Bu konuda kararı otel yönetimleri verecek ve bilgilendirme yapacak. Ödemelerde mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online metotlar tercih edilecek.



ODA İÇİ EKİPMANLAR

Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafirden sonra dezenfekte edilecek. Tek kullanımlık şampuan, sabun, bardak, tabak gibi malzemeler tercih edilecek. Yeme ve içme alanlarında masalar arasında en az bir buçuk metre, sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılacak.



HAVUZ, PLAJ, SAUNA...

Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri sık sık temizlenecek. Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanların kullanım süresi 30 dakika olacak. Kullanım sonrası en az 15 dakika alan temizliği yapılacak. Buralarda kese, sabun, şampuan gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.



İZOLASYON ALANI

Misafirlerin, x-ray cihazı harici elle aranması minimuma indirilecek. Elle aramanın yapılması gerektiği durumlarda koruyucu ekipmanlar kullanılacak. Acil durumlarda izolasyon alanları belirlenecek. Otel taşıtlarında da bütün yolcular maske takacak. Animasyon programlarında kapasite uyarısı yapılacak.



AÇIK BÜFEYE SİPER

Açık büfelerde yiyecekler ya görevliler tarafından verilecek ya da cam siperlik bulunacak. Ortak kullanımda olan çay, kahve, içecek makineleri kaldırılacak veya bir görevli aracılığı ile servis edilecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, karabiberlik ve peçetelik bulunacak.