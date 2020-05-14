Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında tarım sektörü, gayrisafi millî hasıladan (GSMH) yüzde 43 pay alırken, 1926 yılında yüzde 49,6’lık payla GSMH içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin 1923 yılında GSMH’si yaklaşık 3 milyar TL iken, tarım sektörü 1 milyar 263 milyon TL'lik payla temsil ediliyordu. Tarım sektörünün GSMH'den aldığı pay sonraki yıllarda gerileyerek 2018 yılı sonunda yüzde 5,8’e kadar düştü. 1923'te Türkiye nüfusunun yüzde 76'sı kırsalda yaşarken tarım sektöründen geçimini sağlayan kesim toplumun yüzde 80'ini geçiyordu. 2018 yılı sonunda istihdamda tarım sektörünün payı yüzde 17,3'e gerilemiş durumda. Bu yıl 14 Mayıs Çiftçiler Günü Covid-19 günlerinde kutlanıyor. Türkiye'de tarım ürünleri ihracatında söz sahibi olan Ege İhracatçı Birlikleri başkanları 14 Mayıs Çiftçiler Günü sebebiyle verdikleri mesajlarda koronavirüsünün tarım sektörünün önemini tekrar ortaya koyduğu görüşünde birleştiler. İşte o mesajları:

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Bu süreçte, tarımla ilgili ihtiyaçların her zaman başka ülkelerden tedarik edilemeyeceğini öğrendik. Tarımsal üretim planlarımız uzun vadeli projeksiyonlar yapılarak tasarlanmalıdır. Ana gayemiz, tarım sektöründe sürdürülebilirlik olmalı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: Gıda güvenliği her zamankinden daha önemli hâle geldi. Yeni dönemde organik üretime ağırlık vererek hedef pazarlarımızdaki rakiplerimize karşı rekabette bir adım öne geçebiliriz.

ÇİFTÇİLERİMİZİ BUGÜN ALKIŞLAYALIM

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren büyük bir fedakârlık ile çalışan sağlık mensuplarını alkışladığımız gibi çiftçilerimizi de bugün alkışlamalıyız.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er: Üretmeyen toplumların yok olmaya mahkûm olduğu bir gerçektir ve bizi var eden çiftçilerimize müteşekkiriz. Tarihte rastladığımız belki de ilk meslek olan çiftçiliğin hak ettiği değeri görmesi için herkesi göreve davet ediyoruz.