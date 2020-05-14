Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, tarım sektörü ve çiftçilere yönelik yürüttükleri çalışma ve uygulamalara dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankasının son 10 yılda doğrudan üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 241 milyar TL’yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 5 milyon kişiyi aştığını belirten Ferhat Pişmaf “hâlen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar liranın üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık %78’i Hazine ve Maliye Bakanlığımızın önemli miktarda faiz desteği verdiği kredilerden oluşuyor” dedi.

TARIM MİLLÎ MESELE

Ziraat Bankası için tarımın bugünümüz ve yarınlarımız için stratejik önemde millî bir mesele olduğunu ifade eden Pişmaf şunları söyledi: Bankamız tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde görmektedir. Bu nedenle, üreticilerimize verdiğimiz desteği, gerek kredi ve diğer bankacılık enstrümanları ile gerekse diğer alanlarda verdiğimiz hizmetlerle her geçen gün geliştirerek artırıyoruz. Bunun yanında her yıl yaklaşık 2,7 milyon üreticimize yapılan desteklemelerinin ödenmesine arıcılık edilmesinden, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisine kadar pek çok alanda da bankacılık hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile ülke tarımına hizmet vermeye gayret ediyoruz. 2020 yılında tarım bankacılığını farklı bir boyuta taşıma gibi bir hedefimiz de var.

Sorumluluğumuzun farkındayız

Tarımın millî gelir içindeki payının artırılması, tedarik zinciri ile tarımın uçtan uca finansmanı ve desteklenmesi konusunda daha fazla çaba içinde bulunmanın gerekliliğinin farkında olduklarını ifade eden Ferhat Pişmaf "Ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde “Bir bankadan daha fazlası” olarak desteklemeye devam edeceğini bir kez daha belirtmek isterim. Yaşadığımız pandemi sürecinde üretime hiç ara vermeyerek ülkemizin gıda güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadan bu dönemi yönetmesine önemli katkı sunan Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum" dedi.