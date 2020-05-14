Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak Covid-19 sürecinde zorunlu olmamakla birlikte isteyen araç sahiplerinin muayene işlemini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜVTÜRK sokağa çıkma yasağı olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğu ve araç muayene hizmetinin devam ettiği bildirildi. Tüm araç muayene istasyonları uluslararası standartlarda düzenli olarak dezenfekte edilirken, UV sterilizasyon cihazları da devreye alındı.