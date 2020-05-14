Ancak Covid-19 sürecinde zorunlu olmamakla birlikte isteyen araç sahiplerinin muayene işlemini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜVTÜRK sokağa çıkma yasağı olmayan araç sahipleri için Türkiye genelindeki tüm istasyonlarının açık olduğu ve araç muayene hizmetinin devam ettiği bildirildi. Tüm araç muayene istasyonları uluslararası standartlarda düzenli olarak dezenfekte edilirken, UV sterilizasyon cihazları da devreye alındı.
Araç muayene işlemleri devam ediyor
14.05.2020 - 05:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 3 Nisan'da Covid-19 salgını sebebiyle süresi gelen araç muayenesini üç ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerinin, işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 günde yapabileceğini duyurmuştu.
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703906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/703906.aspx
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