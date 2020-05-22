Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Dolandırıcıların koronavirüs konusundaki paylaşımlarının; mobil cihaz ve bilgisayarlara, zararlı yazılımlarla birlikte indirilmesi sağlanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin hazırladığı raporda bugüne kadar 560 zararlı yazılımın bulunduğu ve imha edildiği belirtildi. Raporda “Bilgi kirliliğinden faydalanan bu zararlı yazılımların sayıları her geçen gün arttı. Yeni tehdit unsurları gelişti. Dolandırıcılar COVID-19Update.jar, corona.exe, covid.pdf.lnk gibi isimler taşıyan zararlı yazılımlarla sızdıkları bilgisayarlardaki bilgilere ulaşıp işlem yapıyor. Kaynağı belirsiz dosyalar indirilmemeli, kablosuz bağlantıların güvenliğini sağlamalı, güçlü şifreleme yapılmalı, sistemlerin güncelliği denetlenmeli" denildi.