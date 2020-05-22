Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

56 milyonluk arşivini açan Deezer; Mustafa Ceceli, Aleyna Tilki, Hadise, Murat Boz, Göksel gibi Türk sanatçıları platforma ekledi. Deezer Türkiye CEO’su Tarek Mounir, Türkiye’deki kabiliyetlerin tanınmasına destek olacaklarını belirtti. Avrupa Müzik Grup Genel Müdürü Cengiz Erdem de “Deezer ekibi tarafından çalma listeleri inovatif şekilde oluşturulmuş. Deezer’ın sektöre değer katacağına inanıyorum” dedi. Bilgisayar, telefon, tablet ve giyilebilir cihazlardan rahatlıkla kullanılabilen Deezer; premium paketle ayda 17,99 liradan, aile paketi ile 26,99 liradan sunuluyor. İlk defa yükleyen kullanıcılar üç ay ücretsiz olarak deneyebiliyor.