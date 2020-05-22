Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 375,41 puanlık artışla 103 bin 24,34 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,50 arttı.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
22.05.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,37'lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
706064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/706064.aspx
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