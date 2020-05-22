TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.
TCMB'den son dakika açıklaması
22.05.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.
Etiketler : TCMB,
706066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/706066.aspx
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