Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, normalleşme süreciyle birlikte virüs bulaşma açısından en riskli yerlerden biri olan semt pazarlarıyla ilgili rehberi güncelledi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberde, semt pazarlarında yeni tip koronavirüsün bulaşma riskini en aza indirmek için alınması gereken tedbirler sıralandı. Buna göre; pazar yerlerinde kurallara uyum çok sıkı denetlenecek. Girişlere ve içeride uygun yerlere; kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılacak.

Pazar yerinde kesinlikle maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmayacak. Girişler, tezgâh sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılacak ve sosyal mesafe kuralına göre beklenecek. Pazar yerlerinin bütün girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği ya da kolonya bulundurulacak. Tezgâh olmadan, yerde satış yapılmayacak. Pazar tezgâhlarının önünde zemine, sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulacak. Sergi, tezgâh veya tahtalar, aralarında en az üç metre olacak şekilde yerleştirilecek.



TUVALETLERE DÜZEN

Yemek yerken sosyal mesafe kuralarına dikkat edilecek. Tuvalet alanlarına giriş kapıları, otomatik sisteme çevrilecek. Bu imkân yoksa giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilecek. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilecek ve görünür şekilde asılacak. Tuvaletlerde eksik malzeme olmayacak. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulacak. El kurutma fanları kullanıma kapatılacak. Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılacak.